وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية

وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية كانت في استقباله

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى داكار، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية السنغال.

وكان في استقباله والوفدَ المرافق له بمطار بليز دياغني الدولي، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال عيساتا تال سال، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى السنغال، يوسف جزار.