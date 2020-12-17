الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

بهدفي "باتنا " و" بن دبكة " الرائعين

أقصى الفتح نظيره الهلال (حامل اللقب) من دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات لاعب الهلال "فييتو " لكن يقظة حارس الفتح "ماكسيم" أبطلت تلك المحاولات .

وفي الشوط الثاني حضر الفتح بهدف السبق عند الدقيقة 55 من كرة ثابتة أرسلها مراد باتنا بشكل رائع داخل شباك حارس الهلال عبدالله الجدعاني .

وعند الدقيقة 88 أكد سفيان بن دبكة تأهل الفتح لدور ربع النهائي بهدف ثانٍ قاتل .

الهلال الفتح كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين

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17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 07:43 PM

بهدفي "باتنا " و" بن دبكة " الرائعين

الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

أحمد سرور

الرياض

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أقصى الفتح نظيره الهلال (حامل اللقب) من دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات لاعب الهلال "فييتو " لكن يقظة حارس الفتح "ماكسيم" أبطلت تلك المحاولات .

وفي الشوط الثاني حضر الفتح بهدف السبق عند الدقيقة 55 من كرة ثابتة أرسلها مراد باتنا بشكل رائع داخل شباك حارس الهلال عبدالله الجدعاني .

وعند الدقيقة 88 أكد سفيان بن دبكة تأهل الفتح لدور ربع النهائي بهدف ثانٍ قاتل .

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