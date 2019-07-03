"هدف": طرح أبحاث ودراسات لمناقشة التوطين ومعالجة قضايا سوق العمل

تهدف هذه الخطوة إلى ربط صانعي سياسات سوق العمل بالباحثين المحليين

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ممثلاً بالمرصد الوطني للعمل، طرح عددٍ من الأبحاث والدراسات للباحثين المحليين تتعلق بسوق العمل السعودي؛ لمناقشة التوطين ومعالجة قضايا سوق العمل، وذلك استجابة لمتطلبات سوق العمل السعودي.

وشرع "هدف" خلال الفترة السابقة في حصر الأفكار البحثية والقضايا المتعلقة بسوق العمل وعرضها على مختصين من خلال تشكيل لجنة علمية تضم مختصين في الاقتصاد والموارد البشرية لتقييم تلك الأفكار وربطها مع إستراتيجية وتوجهات الصندوق، وما جاء في رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني حول تعديل وتحديث مسار الاقتصاد الوطني بما في ذلك العنصر البشري، الذي هو أحد برامج الرؤية المستهدفة والمتمثل في برنامج تنمية القدرات البشرية.

كما يهدف هذا الطرح إلى ربط صانعي سياسات سوق العمل بالباحثين المحليين، حيث إن المملكة تزخر بالكفاءات البحثية الوطنية المؤهلة في الجامعات السعودية، ومن المقرر، أن يتم خلال الفترة القادمة طرح عدد من الأبحاث والدراسات تتمحور حول التنمية وإمكانيات التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى ما يتطلبه سوق العمل السعودي من المهارات وتقييم المعاهد غير الربحية وبرامجها.