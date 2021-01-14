واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء

عاقبت شركة "سكاريزون" لتطويرها معدات عسكرية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها أدرجت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط على القائمة السوداء الاقتصادية؛ بسبب مساعدة الحزب الصيني الحاكم على تخويف جيران بكين في بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أنها أضافت أيضًا الشركة الصينية "سكاريزون" إلى قائمة العقوبات لقدرتها على تطوير أو إنتاج أو صيانة المعدات العسكرية.

الصين أمريكا وزارة التجارة الأمريكية المؤسسة الوطنية الصينية للنفط الولايات المتحدة الأمريكية

0

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 09:33 PM

عاقبت شركة "سكاريزون" لتطويرها معدات عسكرية

واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,495

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها أدرجت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط على القائمة السوداء الاقتصادية؛ بسبب مساعدة الحزب الصيني الحاكم على تخويف جيران بكين في بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أنها أضافت أيضًا الشركة الصينية "سكاريزون" إلى قائمة العقوبات لقدرتها على تطوير أو إنتاج أو صيانة المعدات العسكرية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الصين أمريكا وزارة التجارة الأمريكية المؤسسة الوطنية الصينية للنفط الولايات المتحدة الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021