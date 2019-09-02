"تحالف دعم الشرعية": اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الأوضاع بعدد من المحافظات اليمنية

في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الأوضاع في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال "التحالف" في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: إن مليشيا الحوثي تواصل العمل على الترويج لانتصارات وهمية.

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم استهداف مخازن أسلحة وطائرات بدون طيار للحوثيين في ذمار.

وكشف "التحالف" حقيقة الموقع المستهدف في "ذمار"، وقال: الموقع المستهدف في ذمار هدف عسكري مشروع، وأكد أن مليشيا الحوثي تواصل تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية، وقال إنه تم استهداف مواقع لتجمعات مليشيا الحوثي في مديرية كتاف بـصعدة.

وتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن في المؤتمر الصحفي القول، إن التحالف مستمر في تحقيق أهدافه ويعمل مع الحكومة الشرعية.

وقال إن استهداف الحوثيين لمطار أبها يؤكد انتهاكهم للقانون الدولي، وأكد أن ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر مادية وبشرية كبيرة في كتاف.