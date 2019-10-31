"أرامكو" تحدد سعر البروبان عند 430 دولاراً للطن في نوفمبر

معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول

قالت شركة "أرامكو"، اليوم الخميس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد شهر نوفمبر عند 430 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 420 دولاراً في أكتوبر.

ووفق "رويترز"، سعر بروبان "أرامكو" معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت "أرامكو" سعر البوتان لشهر نوفمبر عند 445 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 435 دولاراً في الشهر السابق.