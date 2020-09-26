إلا أن يصرفها الله.. "الحصيني" عن أجواء السبت: هذه توقعاتي للأمطار والرياح

"الأرصاد" كانت قد توقعت سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية بمواقع عدة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ رياحاً وأمطاراً متفاوتة بمناطق عدة اليوم.

وقال الحصيني؛ عبر تويتر مفصلاً: متوقع اليوم السبت 1442/2/9هـ، رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على الطريق الرابط بين الرياض والشرقية وعلى معظم الساحل الغربي وأقصى جنوب منطقة الرياض وعلى أجزاءٍ من الشمالية.

وحول الأمطار قال: متوقع -بإذن الله- أمطار على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة ومرتفعات جازان وعسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط المملكة وشرقها.