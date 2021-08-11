"طالبان" تستولي على 3 مطارات شمال أفغانستان

بينها الميناء الجوي لولاية قندوز

‬سيطرت حركة طالبان الأفغانية، اليوم (الأربعاء)، على مطارات ثلاث ولايات في شمال أفغانستان، بحسب ما أعلن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد.

وذكر "مجاهد" عبر حسابه في "تويتر"، أن مطار ولاية قندوز سقط بالكامل في قبضة "طالبان" التي استكملت سيطرتها على عموم أراضي الولاية.

وأضاف أن مسلحي "طالبان" أحكموا السيطرة على مطار مدينة فراه (مركز ولاية فراه) من القوات الحكومية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبين المتحدث أن "طالبان" سيطرت على مطار ولاية جوزجان.