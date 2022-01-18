"الغفيلي" يزور مقر الشركة السعودية للصناعات العسكرية

لاستكمال التباحث في المشاريع القائمة وفرص التعاون القادمة

زار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، مقر الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)؛ لتعزيز أطر التعاون بين الشركة وبين القوات البحرية الملكية السعودية.

واستهدفت الزيارة استكمال التباحث في المشاريع القائمة وفرص التعاون القادمة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة.

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18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 05:42 PM

لاستكمال التباحث في المشاريع القائمة وفرص التعاون القادمة

"الغفيلي" يزور مقر الشركة السعودية للصناعات العسكرية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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زار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، مقر الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)؛ لتعزيز أطر التعاون بين الشركة وبين القوات البحرية الملكية السعودية.

واستهدفت الزيارة استكمال التباحث في المشاريع القائمة وفرص التعاون القادمة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة.

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