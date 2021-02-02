"الادخار في المسكن".. أول مبادرة توعوية لرفع ثقافة الادخار

يطلقها مركز المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الإسكان

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإسكان مبادرة "الادخار في المسكن" التوعوية والتثقيفية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة تنطلق مطلع شهر فبراير وتستمر لمدة ثلاثة شهور.

وتم تصميم المبادرة بشكل محكم بالتعاون مع الشركاء بهدف رفع ثقافة الادخار في بناء المنازل وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول أسلوب الحياة في مجال البناء وتحديد الأولويات فيه من خلال تقديم أكثر من ٣٠ برنامجًا تشمل ندوات وملتقيات وورش عمل ودورات يقدمها نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرة والقرار في هذا المجال من الأكاديميين في عدد من الجامعات السعودية ووزارة الإسكان.

وتهدف المبادرة، التي تأتي برعاية من مجموعة موسى الموسى العقارية، لتسليط الضوء على إيجابيات الادخار في المسكن بداية من المساحة التي يبني عليها البيت وانتهاءً بكل التبعات بهذا الموضوع ليكون أسلوب حياة يتخذه السعوديون في البحث وشراء المسكن، وهو الأسلوب العالمي المتبع.

ومن أهداف مبادرة الادخار في بناء المسكن "تعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع" إيجاد برامج موجهة لغرض الادخار، ومن أهمها الادخار في السكن يمثل أحد العوائق المهمة لدى شريحة من الناس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتجاوزها لإمكاناتهم المالية".

وتشمل الأهداف كذلك بث الحماس في الموظفين والمواطنين لتفعيل الادخار على المدى البعيد، وتوجيه السلوك نحو ثقافة الادخار، وحث المواطنين على تملك السكن (المرحلي) الذي تتوافق مع الإمكانات والاحتياجات، وتعريف الناس بسلبيات ارتفاع المبالغ المطلوبة لتشغيل هذا المسكن الكبير من فواتير مرتفعة للكهرباء والماء وكذلك تكاليف الصيانة والتحسينات الدورية، التي تستنزف الكثير شهريًا أو سنويًا.

كما تتضمن الأهداف "رفع مستوى الدخل، وتحسين بيئة الاستثمار للأفراد، تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تلك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وجعل الادخار في السكن أسلوب حياة يعمل به الجيل هذا ويعلمه للأجيال القادمة، إضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل عقاري يناسب مدخراتهم المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة موسى الموسى العقارية موسى بن عبدالعزيز الموسى: تسعد المجموعة والشركات التابعة لها برعاية هذه المبادرة كجزء من واجب ومسؤولية المجموعة تجاه المجتمع وإيماناً منها بأهميتها ودعماً لتحقيق أهدافها برفع وعي وتثقيف المجتمع في مجال المسكن والادخار فيه بما يتناسب مع احتياجهم .

وأضاف: مثل هذا التوجه يخدم مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تمكين المواطن من تملك المسكن ورفع جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، ودفعاً لجهود وزارة الإسكان الرامية إلى توفير السكن للمواطنين ورفع نسبة التملك، خاصة أن هذه الحملة تأتي أيضاً لرفع نسبة ثقافة الادخار في هذا المجال ويكون المواطن متسلحاً بالمعلومات التي تفيده وتمكنه من تملك المسكن بأقل التكاليف.