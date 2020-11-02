أمطار رعدية على جازان.. حالة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": تشمل عدة محافظات ويصحبها تدني رؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 10:26 AM

"الأرصاد": تشمل عدة محافظات ويصحبها تدني رؤية

أمطار رعدية على جازان.. حالة تستمر لـ 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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