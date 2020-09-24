أمانة عسير تحتفل باليوم الوطني التسعين

بتوزيع آلاف الهدايا وباقات الورد

وزعت أمانة منطقة عسير، آلاف الهدايا وباقات الورد في المواقع العامة والحدائق والشوارع الرئيسة، احتفاءً باليوم الوطني التسعين.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي: إن الفعالية ضمن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، ودورها المجتمعي في مشاركة المواطنين فرحتهم بتلك المناسبة الوطنية العظيمة.

وأضاف أن الأمانة تولي التواصل المجتمعي اهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من دورها.

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24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 04:37 PM

بتوزيع آلاف الهدايا وباقات الورد

أمانة عسير تحتفل باليوم الوطني التسعين

صحيفة سبق الإلكترونية

أبها

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وزعت أمانة منطقة عسير، آلاف الهدايا وباقات الورد في المواقع العامة والحدائق والشوارع الرئيسة، احتفاءً باليوم الوطني التسعين.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي: إن الفعالية ضمن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، ودورها المجتمعي في مشاركة المواطنين فرحتهم بتلك المناسبة الوطنية العظيمة.

وأضاف أن الأمانة تولي التواصل المجتمعي اهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من دورها.

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