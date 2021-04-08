شاهد.. رئيس جامعة الملك سعود يدشن منصة "طور جامعتك"

نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية من منسوبيها

دشن رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، منصة "طوّر جامعتك"، وهي نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية التي يتقدم بها منسوبي ومنسوبات الجامعة؛ لدعم جهودها لبلوغ الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة.

وعبّر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الجهد وهذا المنجز التي قامت به وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير وعمادة التطوير والجودة.

وأضاف أن التجربة التي مرّت بها المملكة والجامعة في مواجهة جائحة كورونا وتميز التعليم الإلكتروني، وما بذلته الدولة -وفّقها الله- ساعد على تمكين الجامعات، ومنها جامعة الملك سعود، على مواجهة هذه الجائحة والاستمرار في تقديم البرامج والمقررات الدراسية بما ساهم بعدم تعطيل طالب واحد، كما تم تقديم الاختبارات بطريقة سلسة، وهو ما يدفعنا للعمل بجد واجتهاد للاستفادة من هذه التجربة، فاليوم مع التقنية يمكن للجميع المشاركة بأفكارهم التطويرية عبر الدخول على منصة "طوّر جامعتك"، وأدعو جميع منسوبي الجامعة لطرح المقترحات والأفكار التطويرية، وإنني واثق أن جامعة الملك سعود بكل ما تملكه من أعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وطلاب متميزين سوف يسهمون جميعاً في إثراء منصة طوّر جامعتك بأفكارهم التطويرية.

يُذكر أن منصة "طوّر جامعتك" هي نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية التي يتقدم بها منسوبي ومنسوبات الجامعة لدعم جهودها لبلوغ الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة؛ حيث تسعى الجامعة لبناء هذه الأفكار التطويرية على أسس ومعايير تقنية حديثة واستثمارها للوصول إلى طموحات فكرية كبيرة لتطوير جميع المجالات بالجامعة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التعليم.

ويختص النظام باستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية في مجالات تم تحديدها وفقاً لتوجهات الجامعة وخطتها الاستراتيجية، وهذه المجالات هي: المجال أكاديمي، والمجال العمراني، والمجال الإداري، والمجال البحثي، والمجال الاستثماري، والمجال التقني، والمجال الصحي، ومجال خدمة المجتمع.