"سكني" يُطلق "الأندلسية" في جدة لتوفير 126 وحدة جديدة

بمساحات وتصاميم متنوعة تلبِّي احتياجات الأُسر السعودية

أطلق برنامج "سكني" اليوم مشروع الأندلسية السكني في محافظة جدة، الذي يوفر 126 شقة سكنية تحت الإنشاء بمساحات وتصاميم متنوعة، تلبي احتياجات الأسر السعودية؛ بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).

وأتاح "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط https://sakani.housing.sa/project/547006؛ وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في ضخ المشاريع السكنية لتسهيل تملك الأُسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسَّرة، وباستحقاق فوري.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن المشروع الجديد يُعتبر أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن بيئة عصرية، تتوافر فيها معايير جودة الحياة. ويوفر المشروع 126 شقة، تتوزع في 14 مبنى ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية.

ويقع المشروع بحي الحمدانية شمال محافظة جدة على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع ضمن حي قائم مكتمل المرافق والخدمات من مساجد ومدارس وأسواق، فضلاً عن الخدمات الأخرى.

وتشهد مدينة جدة تنفيذ نحو 17 مشروعًا سكنيًّا، توفر أكثر من 56 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتوزع معظمها في 3 ضواحٍ سكنية في المدينة، هي ضاحية الجوهرة التي تمتد على مساحة مليونَيْ متر مربع، وتوفر نحو 7000 وحدة سكنية، وضاحية الميار التي تمتد على مساحة 3.9 مليون متر مربع، وتوفر نحو 18 ألف وحدة سكنية، وضاحية خيالا التي أطلقتها الشركة الوطنية للإسكان لتوفر نحو 3500 وحدة على مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 105 مشاريع تحت الإنشاء، توفر نحو 146 ألف وحدة متنوعة، إضافة إلى 223 مخططًا سكنيًّا، توفر أكثر من 180 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسَّرة؛ بهدف زيادة نسبة تملُّك الأُسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).