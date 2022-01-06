بالفيديو.. "الصحة": السجائر الإلكترونية ليست بديلًا آمنًا وضررها يصل للعقل

أكدت أنها لا تساعد في ترك التدخين والصحيح مراجعة العيادات المتخصصة

أكدت وزارة الصحة أن الدراسات أثبتت أن السجائر الإلكترونية لها تأثيرات مضرة على الرئة والقلب والأوعية الدموية مشابهة للتدخين، وذلك بخلاف ما يروج لها بأنها بديل آمن للسجائر العادية.

وأوضحت "الصحة" في مقطع فيديو توعوي، أن معظم السجائر الإلكترونية تحتوي على مادة النيكوتين التي تسبب ضررًا كبيرًا، وقد يصل ضررها للعقل.

وأضافت أن كثيرًا من المدخنين اعتقدوا خطأ بأن تدخين هذه السجائر سوف يساعدهم على الإقلاع عن التدخين، لكنهم لم ينجحوا، موجهة لهم الدعوة بحجز موعد في إحدى عيادات الإقلاع عن التدخين عبر تطبيق صحتي لمساعدتهم في ذلك.

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06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 05:47 PM

أكدت أنها لا تساعد في ترك التدخين والصحيح مراجعة العيادات المتخصصة

بالفيديو.. "الصحة": السجائر الإلكترونية ليست بديلًا آمنًا وضررها يصل للعقل

فهد الغبيوي

الرياض

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أكدت وزارة الصحة أن الدراسات أثبتت أن السجائر الإلكترونية لها تأثيرات مضرة على الرئة والقلب والأوعية الدموية مشابهة للتدخين، وذلك بخلاف ما يروج لها بأنها بديل آمن للسجائر العادية.

وأوضحت "الصحة" في مقطع فيديو توعوي، أن معظم السجائر الإلكترونية تحتوي على مادة النيكوتين التي تسبب ضررًا كبيرًا، وقد يصل ضررها للعقل.

وأضافت أن كثيرًا من المدخنين اعتقدوا خطأ بأن تدخين هذه السجائر سوف يساعدهم على الإقلاع عن التدخين، لكنهم لم ينجحوا، موجهة لهم الدعوة بحجز موعد في إحدى عيادات الإقلاع عن التدخين عبر تطبيق صحتي لمساعدتهم في ذلك.

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