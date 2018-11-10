وفاة مراهق غرقًا بعد سقوطه في سد "مرورات حائل"

فرق الإنقاذ المائي انتشلت جثمانه وسُلّم الحادث للجهات الأمنية

توفي مراهق (14 عامًا) بعد سقوطه في سد جبال مرورات، الواقع على بعد ٣٥ كلم جنوب شرق مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أنه جرى انتقال فرق الإنقاذ المائي، وتم انتشال جثمان المراهق من قاع السد الذي يبلغ عمقه نحو مترين، وسُلّم الحادث للجهات الأمنية حسب الاختصاص.

وأضاف: "تتقدم مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل بصادق العزاء والمواساة لذويه، سائلين المولى له الرحمة والمغفرة".

وجددت مديرية المنطقة التنبيه أن السدود والحفر ومواقع تجمعات المياه غير ملائمة للسباحة لخطورة التربة الطينية.