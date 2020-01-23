الاثنين المقبل.. "نائب أمير الرياض" يرعى فعاليات "أسبوع المهنة والخريج"

بجامعة الملك سعود ومشاركة 45 شركة وجهة من مختلف المجالات والتخصصات

يرعى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، أسبوع المهنة والخريج، والمعرض المصاحب الذي تنظمه جامعة الملك سعود يوم الاثنين المقبل، خلال الفترة من 2-7 جمادى الثانية 1441هـ، وتقام فعاليات أسبوع المهنة للطلاب والطالبات ببهو الجامعة بالدرعية.

وبهذه المناسبة ثمن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر رعاية وتشريف الأمير محمد بن عبدالرحمن لهذه الفعالية والذي يعكس حرصه على نجاح الفعاليات والمناسبات التي تقام بالجامعة.

وقال العمر إن دعم طلاب وطالبات الجامعة وتيسير التحاقهم بسوق العمل تعد أحد أهم الأولويات التي تحرص الجامعة على توفيرها لهم وخلق بيئة تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل.

وأكد المدير التنفيذي لأعمال الأسبوع الدكتور أنس الشعلان أن الجامعة تسعى من خلال إقامة هذا الأسبوع إلى تحقيق عدد من الأهداف تتضمن تقديم فرص وظيفية، وتعريف الخريجين بالمؤهلات المطلوبة والوظائف المتاحة، وإتاحة فرصة التوظيف الفوري، وتوفير أماكن مناسبة للمقابلات الشخصية مع المشاركين من الشركات والهيئات المختلفة، وتمكين قطاع الأعمال من التعرف على نوعية الكوادر البشرية المتوفرة في الجامعة، وتمكين قطاع الأعمال من تعريف الطلاب والخريجين بأنشطتها؛ لتتيح للطلاب والخريجين خيارات عديدة.

وأضاف الدكتور الشعلان أنه سيتم طرح برامج تدريبية لطلاب الجامعة في مختلف التخصصات، وإتاحة فرص المجالات التطوعية لطلاب وطالبات الجامعة، وإقامة شراكة تعاونية مميزة، وتوثيق العلاقة بين الجامعة وخريجيها من ناحية، وبين الجامعة وقطاع الأعمال من ناحية أخرى، وإقامة ورش عمل، ودورات هادفة تتعلق بإجراءات التوظيف، والتركز على إعداد الخريجين لسوق العمل، وتبني الأفكار الإبداعية لطلاب الجامعة من خلال دعمها لوجستياً ومادياً حتى ترى النور، بحيث يتبنى كل قطاع عمل مشارك فكرة واحدة على أقل تقدير.

يشار إلى أنه يشارك في أسبوع المهنة هذا العام عدد من الشركات والجهات تجاوز 45 شركة وجهة من مختلف المجالات والتخصصات، كما تجاوز عدد الحضور خلال العام الماضي أكثر من 10 آلاف زائر وزائرة .