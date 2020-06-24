قريبًا.. وكالة المسجد النبوي تطلق فيلمًا وثائقيًّا عن جائحة كورونا

يوثق الحقبة التاريخية المختلفة بكافة تفاصيلها وتحت عنوان (لك الحمد)

أطلقت اليوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عرضًا مختصرًا للفيلم السينمائي الوثائقي (لك الحمد)، الذي يوثق مرحلة تاريخية مهمة بالمسجد النبوي أثناء جائحة (كورونا - كوفيد 19).



وتضمّن العرض الذي جاء في دقيقتين وعشرين ثانية، الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين، مرورًا بالاحترازات والتدابير الوقائية لمنع هذا الوباء من دخول مسجد الرسول الكريم، وجهود الجهات ذات العلاقة التي ركزت على سلامة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد النبوي، ومرور شهر رمضان المبارك على المسجد النبوي بدون مصلين وسفر إفطار للصائمين، إلا النزر اليسير من العاملين في المسجد النبوي، وأخيرًا قرار فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين.



وسيطلق الفيلم قريبًا لعرض هذه الحقبة التاريخية المختلفة بكافة تفاصيلها في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي.

