عشرات اللبنانيين والإيرانيين يدخلون صنعاء لنجدة الحوثيين

قادمين من صعدة.. المليشيات تقتحم 8 منازل وتعتدي على النساء

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن، صباح اليوم، أن عشرات اللبنانيين والإيرانيين دخلوا إلى صنعاء، قادمين من صعدة بغطاء من الحوثيين؛ لتقديم المساعدات لهم.
وكانت المليشيات الحوثية الإيرانية قد اقتحمت أكثر من 8 منازل في صنعاء، واعتدت على النساء بحجة تأييدهن للرئيس المغدور علي عبدالله صالح.

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11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 10:18 AM

قادمين من صعدة.. المليشيات تقتحم 8 منازل وتعتدي على النساء

عشرات اللبنانيين والإيرانيين يدخلون صنعاء لنجدة الحوثيين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن، صباح اليوم، أن عشرات اللبنانيين والإيرانيين دخلوا إلى صنعاء، قادمين من صعدة بغطاء من الحوثيين؛ لتقديم المساعدات لهم.
وكانت المليشيات الحوثية الإيرانية قد اقتحمت أكثر من 8 منازل في صنعاء، واعتدت على النساء بحجة تأييدهن للرئيس المغدور علي عبدالله صالح.

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