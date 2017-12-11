عشرات اللبنانيين والإيرانيين يدخلون صنعاء لنجدة الحوثيين

قادمين من صعدة.. المليشيات تقتحم 8 منازل وتعتدي على النساء

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مراسلها باليمن، صباح اليوم، أن عشرات اللبنانيين والإيرانيين دخلوا إلى صنعاء، قادمين من صعدة بغطاء من الحوثيين؛ لتقديم المساعدات لهم.

وكانت المليشيات الحوثية الإيرانية قد اقتحمت أكثر من 8 منازل في صنعاء، واعتدت على النساء بحجة تأييدهن للرئيس المغدور علي عبدالله صالح.