لبنان.. وقف النقل الجوي والبري والبحري من دول تفشي "كورونا"

يُستثنى المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في البلاد

أصدرت وزارة الأشغال اللبنانية قرارًا اليوم، يقضي بوقف النقل جوًّا وبرًّا وبحرًا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيًّا لفيروس كورونا، وهي: (الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا)، وعند الاقتضاء دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في بيان اليوم: بناء على توصية وزير الصحة، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي "فيروس كورونا"، ونظرًا للضرورة القصوى؛ عمم وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار، قرارًا يحمل الرقم 104/ بوقف النقل جوًّا وبرًّا وبحرًا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيًّا لفيروس كورونا (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا)، وعند الاقتضاء دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا؛ على أن يُستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.

وأضاف البيان: بناء على ذلك كلفت المديرية العامة للطيران المدني بتعميم القرار على جميع شركات الطيران، ووجوب تطبيق هذا القرار، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت؛ باستثناء الرحلات التي تُقِل حصرًا المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.

وأردف البيان: هذا القرار يسري بصورة استثنائية ومؤقتة لحين صدور قرار لاحق يُلغيه أو يعدله، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.