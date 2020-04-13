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اعتبارًا من السبت المقبل

تطبيق منع التجوال الشامل في العاصمة السودانية لمدة 24 ساعة

تعتزم السلطات السودانية، فرض منع شامل للتجوال فى الخرطوم لمدة 24 ساعة اعتبارًا من السبت المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أنها تبذل جهودًا عبر بعثاتها الدبلوماسية، لحشد الموارد الرسمية والشعبية لمواجهة جائحة كورونا والتصدى لها، لافتة إلى أنه فى الإطار ذاته، قامت بعثة السودان باليابان بمخاطبة السلطات لتوفير عقار أثبت فاعليته ضد أعراض المرض.

وأضافت بحسب ما ذكرته اليوم السابع أنها توالي متابعة أوضاع الجاليات السودانية والعالقين، كما هو الحال فى بعثات السودان فى كل من كمبالا، ونواكشوط، وأسمرا، وباريس، والقاهرة، والرباط، وجنيف، حيث تقوم بتوفير الاحتياجات والرعاية الطبية والمأوى لهم.

وأفادت بعثات السودان بكل من مسقط، وإسلام آباد، والرباط، وأكرا، بفتح باب التبرعات لأبناء الجالية الراغبين فى المساهمة فى التصدى لجائحة الكورونا.