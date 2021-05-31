كورونا في المملكة.. "الصحة": ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة

قالت: "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية

قالت وزارة الصحة إنها لا تزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات الحرجة، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح؛ حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً إلى أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1245) حالة مؤكدة، وتعافي (1275) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9661) منها (1438) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (450436) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (433413) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7362) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (92458) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.