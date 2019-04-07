الرياض.. فتاة خرجت ترمي القمامة ثم اختفت في ظروف غامضة

عمرها 15 عاماً.. وشقيقتها: تعاني من صرع ولا يوجد معها جوال

تبحث الجهات الأمنية بالرياض عن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً فُقدت بحي لبن يوم أمس، وسط ظروف غامضة لم يكشف سببها حتى الآن.

وقالت أختها لـ"سبق": "أختي اختفت ظهر أمس قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني من الصرع، وقد خرجت ولا يوجد معها أي شيء حتى الجوال، وترتدي عباءة وحذاء أبيض، ونناشد المسؤولين والمواطنين مساعدتنا بالبحث عنها".