"آبل" تطلب من مورديها زيادة إنتاج الجيل المقبل من "آيفون" بنسبة 20%

الشركة طلبت إنتاج 90 مليون وحدة منه والذي يدعم شبكات الجيل الخامس

طلبت "آبل" من مورّديها زيادة إنتاج الجيل المقبل من جوالات "آيفون" بحوالى 20% هذا العام مقارنة بشحناتها لعام 2020؛ وفقًا لما ذكرته "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أن شركة التكنولوجيا الأمريكية طلبت إنتاج 90 مليون وحدة من الجوال الجديد الذي سيكون ثاني جوالات "آبل" الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.

يُذكر أن "آبل" حافظت على مستوى مستمر في السنوات الأخيرة، إذ تنتج حوالى 75 مليون وحدة منذ طرح الجوال وحتى نهاية العام، ورفع الإنتاج لعام 2021 يعني أن الشركة تتوقع طلبًا إضافيًّا عند طرح الجهاز، بدعم من تطعيمات "كوفيد-19".

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أربعة موديلات جديدة في سبتمبر، أي في وقت مبكر مقارنة بالعام الماضي عندما طرحت الجوالات في أكتوبر؛ وذلك بدعم من تعافي سلسلة التوريد.

وعلى الرغم من أن تصميم الجوالات الجديدة سوف يظل دون تغيير إلى حد كبير؛ فإن "آبل" تخطط لتقليل حجم الكاميرا الأمامية، ومستشعر فتح الجوال عن طريق الوجه أو النوتش.