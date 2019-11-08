"مدني الباحة": الأرصاد تنبّه لأمطار وبرد.. والخروج للضرورة فقط

دعا لعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة في عبور الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى توخي الحيطة والحذر ، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار وتساقط برد على المنطقة اعتبارًا من اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن شدة الحالة ستزداد الأحد والاثنين القادمين.

وقال المتحدث باسم "مدني الباحة"العقيد جمعان دايس: تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها أو دخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.