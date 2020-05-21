إصابة شخص في إطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية بتكساس

قوات الأمن قتلت المهاجم

أصيب شخص في إطلاق نار داخل قاعدة كوربوس كريستي الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية تكساس اليوم (الخميس).

وأوضحت البحرية في بيان نقله "روسيا اليوم"، أن قوات الأمن التابعة لها تعاملت مع مطلق النار وتمكنت من تحييده.

من جهتها، بينت إدارة القاعدة أن مطلق النار رصد عند البوابة الشمالية للموقع.

وأشارت إلى أن القاعدة لا تزال مغلقة حتى الآن.