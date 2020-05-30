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ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 9453 شخصًا

بلجيكا تسجل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا

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سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 9453 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية إنها سجّلت 125 إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المصابين إلى 58186.

وأضافت: المستشفيات البلجيكية استقبلت 29 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 87 شخصًا بعد تعافيهم.