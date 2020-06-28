وزارة الرياضة تحصل على شهادة الآيزو.. نظير جودة تنظيم العمل

حصلت وزارة الرياضة على شهادة الآيزو "ISO 27001-2013" وهي إحدى الشهادات المعتمدة التي يتم منحها للجهات الحكومية والخاصة، نظير جودة تنظيم العمل الداخلي وفق المعايير العالمية.

وكانت وزارة الرياضة قد حققت قفزات إيجابية في تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات الشبابية الناجحة خلال الفترة الماضية.

وزارة الرياضة

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28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 06:42 PM

وزارة الرياضة تحصل على شهادة الآيزو.. نظير جودة تنظيم العمل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حصلت وزارة الرياضة على شهادة الآيزو "ISO 27001-2013" وهي إحدى الشهادات المعتمدة التي يتم منحها للجهات الحكومية والخاصة، نظير جودة تنظيم العمل الداخلي وفق المعايير العالمية.

وكانت وزارة الرياضة قد حققت قفزات إيجابية في تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات الشبابية الناجحة خلال الفترة الماضية.

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