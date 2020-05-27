"بوينج" تسرح 6.770 عاملاً جراء انخفاض الطلب على السفر جواً

تخطط للاستغناء عن آلاف آخرين في الأشهر المقبلة

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ديف كالهون، العاملين في رسالة بالبريد الإلكتروني، اليوم (الأربعاء)، أن الشركة ستخطر ستة آلاف و770 عاملاً في الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم، وأنها تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين في الأشهر القليلة القادمة.

وذكرت الشركة أنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة، وأنهم سيغادرون بوينج في الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات لخفض التكاليف، بينما تواجه هبوطاً في الطلب على السفر جواً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت "بوينج" في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم، البالغة 160 ألفاً، بنسبة 10 في المئة هذا العام.