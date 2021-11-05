تكليف "عبدالله بن سعيد" وكيلاً للتراخيص والامتثال بـ"البلديات والإسكان"

كفاءة شابة تحمل علماً وخبرات.. ماجستير إدارة مشاريع ومناصب متنوعة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتكليف المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد وكيلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال.

ويُعتبر المهندس عبدالله من الكفاءات الشابة التي تعمل بكل جد واجتهاد لخدمة الوطن وهو حاصل على ماجستير في إدارة المشاريع عام 2009 من جامعة ولاية بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 2005 من جامعة بورتلاند في البلد ذاته، وأتمّ برنامج تطوير القيادة عام 2019 من كلية هارفارد للأعمال.

وهو المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات والبلديات في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منذ مايو 2020، والمشرف المكلّف على التخطيط في الوزارة ذاتها منذ ديسمبر 2020، والمشرف العام للإسكان المؤسسي في المكتب التنفيذي لوزير الإسكان، كما أنه أمين غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري، وعضو شرف في نادي الهلال السعودي.

وعمل مستشاراً في المكتب التنفيذي لوزير الإسكان، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الشركة الوطنية لخدمات الإسكان بين 2018 و2020، وتولى عدة مناصب في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، منها: مدير شؤون المشاريع المشتركة بين 2016 و2018، ومدير خدمة الزبائن بين 2015 و2016، ومدير تطوير الأعمال بين 2011 و2012، وأخصائي تطوير الأعمال بين 2009 و2011، إضافة إلى عمله أخصائياً لضمان الجودة في شركة ورثينجتون للصناعات خلال 2009.