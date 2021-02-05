"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369575 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 360954 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6393 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2228، والحالات الحرجة 385 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 03:33 PM

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369575 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 360954 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6393 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2228، والحالات الحرجة 385 حالة.

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