"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369575 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 360954 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6393 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2228، والحالات الحرجة 385 حالة.