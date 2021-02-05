"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369575 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 360954 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6393 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2228، والحالات الحرجة 385 حالة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369575 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 360954 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6393 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2228، والحالات الحرجة 385 حالة.