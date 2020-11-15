الأرصاد تبشّر بحالة مطرية جديدة بدايتها الخميس القادم

قالت: وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة.

وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم.

وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة حالة مطرية

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15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 10:58 AM

قالت: وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية

الأرصاد تبشّر بحالة مطرية جديدة بدايتها الخميس القادم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة.

وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم.

وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.

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هيئة الأرصاد وحماية البيئة حالة مطرية

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