الأرصاد تبشّر بحالة مطرية جديدة بدايتها الخميس القادم

قالت: وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة.

وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم.

وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.