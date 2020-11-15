الأرصاد تبشّر بحالة مطرية جديدة بدايتها الخميس القادم

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة.
وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم.
وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.هيئة الأرصاد وحماية البيئة حالة مطرية
قالت: وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية
قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة.
وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم.
وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.