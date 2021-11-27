"الموارد البشرية" تُطلق مبادرة "قافلة التطوع" بجدة

بهدف ترسيخ وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي المستدام

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة قافلة التطوع بمحافظة جدة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، بهدف ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة ذات الكفاءة والخبرة في ذات المجال.



وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشاعل آل مبارك؛ أن مبادرة قافلة التطوع تضم مجموعة من المبادرات التطوعية، ضمن جهود الوزارة لتفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي 2021م؛ بالتعاون مع كلٍّ من أمانة محافظة جدة، وأكاديمية دلة البركة للعمل التطوعي، وعدد من الفرق التطوعية.



وأضافت آل مبارك: تتضمن القافلة مبادرة للمساهمة في تحفيز أفراد المجتمع على التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بهدف الوصول إلى مليون متطوع بنهاية 2030 بإذن الله، من خلال مسيرة على الواجهة البحرية لجدة للحافلات والدراجات بهوية بصرية موحدة تحتوي على ملصقات تشجيعية لحثهم على التطوع.



وتابعت: كما تتضمن "قافلة التطوع" مبادرة بيئية متمثلة في التشجيع على استبدال البلاستيك بأخرى صديقة للبيئة للتقليل من مخاطر التلوث، إضافة إلى رفع وعي أفراد المجتمع بالمخاطر الصحية المترتبة على استخدام البلاستيك في الحياة اليومية، من خلال اللوحات التعريفية على امتداد الكورنيش.



وتشمل قافلة التطوع كذلك عددًا من المبادرات الأخرى، مثل المساهمة في حملة "لنجعلها خضراء" الهادفة إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير.



الجدير بالذكر أن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي 2021، ترتكز على ثلاثة محاور؛ الأول بإطلاق وتنفيذ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والثاني بإطلاق وتنفيذ عدد من الجهات المختلفة، وتحفيز وتمكين من "الموارد البشرية"، والثالث تنفيذ ورش الأدلة الإرشادي، في حين سيتم اختتام فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي 2021، في الخامس من ديسمبر المقبل، في حفلٍ برعاية وحضور وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، كما سيتم في الحفل إعلان أسماء الفائزين في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي.