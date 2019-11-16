"حاتم بطيشة" يفوز بجائزة "زاهد قدسي" للتعليق الرياضي

أقامت اللجنة المنظمة لجائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي، مساء اليوم، حفل نسختها السادسة عشرة في أحد الفنادق بالقاهرة، تم خلالها إعلان فوز المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

وعبّر أمين عام الجائزة المهندس إبراهيم زاهد قدسي عن فخره باستمرار عقد حفل الجائزة السنوية التي تحمل اسم أحد رواد التعليق الرياضي في المملكة العربية السعودية والوطن العربي الكبير، وأحد أبرز الإعلاميين والتربويين السعوديين.

واستعرض في كلمته خلال الحفل تاريخ المعلق الرياضي الراحل، وأبرز محطاته وسيرته الذاتية، وأبرز المواقف التاريخية التي عاشها، مشيراً إلى أن ذلك جسّده في كتابه الذي أصدره بعنوان "زاهد قدسي.. الحنجرة الذهبية"، والذي خصصه للتعريف بتراث والده الراحل مدعماً بالصور التاريخية.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة الدكتور نبيل نقشبندي في كلمته خلال الحفل بما قدمه زاهد قدسي في المجال الرياضي، وبالإرث الكبير الذي تركه لكل المعلقين الرياضيين من بعده.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات وفيلم وثائقي وفقرات جسدت دور الراحل في إثراء التعليق الرياضي في المملكة والعالم العربي.