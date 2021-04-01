"الطاقة الذرية": إيران رفعت قدرات التخصيب في انتهاك جديد للاتفاق النووي

ضخت يورانيوم في 696 جهاز طرد مركزي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الخميس)، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-2إم" في منشأة تحت الأرض في نطنز في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

وأفادت الوكالة في تقرير نقلته "رويترز"، أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، في 696 جهاز طرد مركزي "آي.آر-2إم"، ركبتها في 4 مجموعات، وفي 174 جهازا "آي.آر-4" ركبتها في مجموعة واحدة، بمحطة تخصيب الوقود، في نطنز .

وسادس فلوريد اليورانيوم، هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.