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بين أن بلاده تعمل على أن تكون نقطة التقاء للمصالح

"صالح": العراق عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها

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ذكر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس)، أن العراق الآمن المستقر بعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع يمثل عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف "صالح" خلال استقباله سفير دولة قطر في بغداد خالد بن حمد السليطي، أن العراق يعمل على أن يكون نقطة التقاء المصالح في المنطقة والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.