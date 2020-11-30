القنصلية السعودية في هونج كونج: إدخال الصاعق الكهربائي ممنوع

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.
وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.
وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.القنصلية السعودية في هونج كونج
قالت: الحكومة هنا تجرّم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت
حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.
وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.
وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.