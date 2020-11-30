القنصلية السعودية في هونج كونج: إدخال الصاعق الكهربائي ممنوع

قالت: الحكومة هنا تجرّم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.

وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.

القنصلية السعودية في هونج كونج

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 10:57 AM

قالت: الحكومة هنا تجرّم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت

القنصلية السعودية في هونج كونج: إدخال الصاعق الكهربائي ممنوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.

وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.

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القنصلية السعودية في هونج كونج

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