القنصلية السعودية في هونج كونج: إدخال الصاعق الكهربائي ممنوع

قالت: الحكومة هنا تجرّم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.

وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.