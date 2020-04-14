تبلغ 314 مليار دولار... خسارة هائلة لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

تفقد 55% من ايراداتها

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم (الثلاثاء)؛ أنْ تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات؛ بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020، ارتفاعًا من تقديره السابق في 24 مارس (آذار)، بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار.

وبيّن الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت، أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضًا نسبته 55 بالمئة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 بالمئة؛ وفقًا لـ"رويترز".