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توقَّع أن تكون مصحوبة بزخات من البَرَد وقد يسبقها رياح مثيرة للأتربة

"عشقي": "مكة" و"جدة" على موعد مع أمطار غزيرة يوم 20 إبريل

توقَّع أستاذ علم البيئة، الدكتور علي عشقي، أن تشهد مكة المكرمة ومحافظة جدة يوم الاثنين الموافق 20 إبريل الجاري هطول أمطار غزيرة.

وفي التفاصيل، وصف "عشقي" الأمطار التي ستشهدها مكة وجدة في العشرين من شهر إبريل الجاري بالشديدة، وقال: "قد تشهد مدينة مكة المكرمة وجدة يوم الاثنين الموافق 20 إبريل هطول أمطار، ستكون - بإذن الله – شديدة، ومصحوبة بزخات من البَرَد، وقد يسبقها رياح مثيرة للأتربة والغبار".