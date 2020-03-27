بعد إصابة جونسون بكورونا.. بريطانيا تنفي خضوع وزير المالية للعزل

وسائل إعلام أكدت أنه خالط رئيس الوزراء

نفى مصدر في وزارة المالية البريطانية خضوع وزير المالية ريشي سوناك للحجر الصحي، بعد إصابة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفيروس كورونا، طبقاً لـ"رويترز".
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت في وقت سابق من اليوم إن وزيري الصحة مات هانكوك، والمالية ريشي سوناك، سيخضعان للعزل بعد أن خالطا جونسون.
وأكد جونسون على حسابه في "تويتر" أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت إصابته بكورونا مع وجود أعراض طفيفة للفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.
وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 04:15 PM

وسائل إعلام أكدت أنه خالط رئيس الوزراء

بعد إصابة جونسون بكورونا.. بريطانيا تنفي خضوع وزير المالية للعزل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نفى مصدر في وزارة المالية البريطانية خضوع وزير المالية ريشي سوناك للحجر الصحي، بعد إصابة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفيروس كورونا، طبقاً لـ"رويترز".
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت في وقت سابق من اليوم إن وزيري الصحة مات هانكوك، والمالية ريشي سوناك، سيخضعان للعزل بعد أن خالطا جونسون.
وأكد جونسون على حسابه في "تويتر" أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت إصابته بكورونا مع وجود أعراض طفيفة للفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.
وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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