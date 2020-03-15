أمين جازان: كثّفنا إجراءاتنا الاحترازية لتعزيز مكافحة كورونا

حملات تفتيشية وإلزام العاملين بالمحلات بارتداء الكمامات والقفازات

كثفت أمانة منطقة جازان، بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان، في إجراءاتها الاحترازية لتعزيز مكافحة كورونا والفيروس المسبب للمرض بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة.

وكثّفت الفِرَق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وإلزام كل العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.

كما ألزمت الفِرَق الرقابية أصحاب المحلات التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق، وكثّفت أيضًا أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.

من جهة أخرى، نفّذت أمانة منطقة جازان، حملة مشتركة مع فرع الهيئة العامة‫ للغذاء والدواء بالمنطقة؛ وذلك بمحافظتي أبو عريش وصبيا، ضمن تعزيز الإجراءات الرقابية والتدابير الاحترازية للوقاية من ‫فيروس كورونا.. واشتملت الحملة التي نفذتها الفِرَق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.