أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونيًّا

بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ وتنسيق المواعيد

أطلقت أمانة منطقة عسير، خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونيًّا في كافة مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية المهندس سامي المالكي قائلا: إن الخدمة ستتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًّا لذبح أضاحيهم في كافة مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم؛ منوهًا بأن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك.