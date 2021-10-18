حديقة الملك سلمان: لدينا مليون شجرة تُحسّن بيئتنا

تُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي

تحت وسم مبادرة_السعودية_الخضراء و#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر، أشار الحساب الرسمي لـ#حديقة_الملك_سلمان، إلى أنها تضم مساحات خضراء مُمتدّة وأكثر من مليون شجرة.

وأوضح الحساب أن من شأن المليون شجرة أن تُحسّن من بيئتنا، وتُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي.