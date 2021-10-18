حديقة الملك سلمان: لدينا مليون شجرة تُحسّن بيئتنا

تحت وسم مبادرة_السعودية_الخضراء و#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر، أشار الحساب الرسمي لـ#حديقة_الملك_سلمان، إلى أنها تضم مساحات خضراء مُمتدّة وأكثر من مليون شجرة.
وأوضح الحساب أن من شأن المليون شجرة أن تُحسّن من بيئتنا، وتُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي.
تُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي
تحت وسم مبادرة_السعودية_الخضراء و#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر، أشار الحساب الرسمي لـ#حديقة_الملك_سلمان، إلى أنها تضم مساحات خضراء مُمتدّة وأكثر من مليون شجرة.
وأوضح الحساب أن من شأن المليون شجرة أن تُحسّن من بيئتنا، وتُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي.