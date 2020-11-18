المعدل الأعلى.. كورونا أنهى حياة 10816 مريضاً على مستوى العالم خلال يوم

الرقم القياسي السابق مسجل قبل 14 يوماً

أفاد إحصاء لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة أمس، وهو أعلى عدد يومي في الوفيات جراء كورونا، يشهده العالم إلى الآن.

وبينت الوكالة أن الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية جراء كورونا هو 10733 حالة، في الرابع من نوفمبر الجاري.

وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء على مستوى العالم، بـ 11.38 مليون إصابة، و248574 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الجائحة وحتى الآن.