"جلوي بن سعود" لـ"سبق": "الشرفيون" و"الذهبيون" هربوا.. وبعد ترشيحنا أرسلوا "فزّاعات"

قال: السويلم كسب شهرته من "شتم" المسلمين.. والدليل غرامات "الانضباط"

- سنجعل "النصر" ناديًا ربحيًّا يعتمد على نفسه

- لا أمانع في بيع لاعبين وتعويضهم بآخرين موهوبين

- حتى لو هناك أعضاء في الإدارة "هلاليون" فأنا نجحت في تغيير انتماءهم

- هذا سبب استمرارنا رغم اعتراضنا على الفترة الرابعة

- الهيئة لا تريد "الأطرم".. وهذا ردي على جمهور النصر

- سأمهل الذهبيين أسبوعًا لتقديم السِّيَر الذاتية لمرشحيهم

أكد الأمير جلوي بن سعود، عضو شرف نادي النصر، أن السبب في دعمه المرشح لرئاسة نادي النصر صالح الأطرم هو رغبته في تحويل النصر إلى شركة ربحية.

وأشار الأمير جلوي في حوار مع "سبق" إلى أن الشرفيين السابقين والشرفيين الذهبيين "هربوا من الترشح لرئاسة النصر خلال ثلاث فترات للترشح، وعادوا ليرسلوا فزّاعات بعد أن قدمنا مرشحنا".. فإلى تفاصيل الحوار:

1- انتهت فترة الترشح الرابعة لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر بوجود خمسة مرشحين.. ما السبب في ترشيحك المحامي صالح الأطرم لرئاسة النادي؟ وهل تتوقع فوز مرشحكم؟

- السبب أنني أرغب في أن يكون النصر شركة ربحية تحت نظام الحوكمة كما صرح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المسؤول الأول عن الرياضة السعودية، في تصريحات إعلامية سابقة. أما الفوز فأملنا بالله كبير، ثم بجمهور النصر الشرفاء.

2- ما توقُّعك حول نسبة فوز مرشحكم؟

- الله العالم؛ هذا غيب، ولكن أملنا بالله كبير.

3 - لماذا عزف النصراويون عن الترشح حتى موعد فتح المرة الثالثة للترشح؟

- هرب الذهبيون وأعضاء الشرف السابقون لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ترشحنا شجعناهم بعد خوفهم، وأرسلوا فزّاعات، ولم يتقدموا بأنفسهم.

4- ألم تخشَ من المقارنة بين مرشحك والرئيس السابق سعود السويلم بعد النجاحات التي حققها الأخير.. وخصوصًا أن الذهبيين أنفسهم ربما يكونون قد خشوا من تلك المقارنة؟

- لا؛ والسبب أننا نختلف معه في النهج والتخطيط والاستراتيجية. السويلم رئيس على نمط رؤساء الأندية، يكسب شهرته من إحضار اللاعبين والمدربين، وشتم المسلمين. وقد دفع النادي أكثر من ثلاثة ملايين ريال قيمة شتم وسب للجنة الانضباط. نحن نهجنا تجاري بحت، وتطوير لعبة كرة القدم تحت إدارة يقودها مطوِّر.. وأبناء النادي فيهم بركة.

5- سبق أن أعلنتم أنكم لن تستمروا في الانتخابات بعد فتح الباب للترشح للمرة الرابعة.. ما السبب في استمراركم رغم اعتراضكم الكبير على تمديد فترة الترشح من قِبل الهيئة؟

- صحيح أننا حصل عندنا ردة فعل من هجوم مجلس جمهور النصر الذي يسيطر عليه السويلم، ولكننا تماسكنا، وامتصصنا الصدمة، واتفقنا على أن نقبل التحدي مهما كانت ردة الفعل. وهؤلاء المهاجمون عددهم لا يتجاوز 2 في المئة من جماهير النصر التي تقدَّر بالملايين.

6 - هل كنت ترى أن هناك رغبة لدى الهيئة في ترشُّح شخص معيَّن بخلاف الأسماء التي ترشحت، وأن ذلك سبب تمديد الفترة لأربع مرات؟

- بيان التمديد كان رسالة للرأي العام بعدم رغبة الهيئة في المحامي صالح الأطرم. وهذه أمور شخصية، لا علاقة لها بالنظام؛ فالأستاذ المحترم في مجتمعه رجل اتبع القانون الذي وضعته الدولة؛ ومن حقه وحق أي مواطن أن يمارس نشاطه الاجتماعي، والدولة تكفل حمايته بما أنه يعمل وفق القانون.

7 - بخصوص جماهير النصر.. نرى تعرُّضك لهجوم شرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب عدة بسبب ترشحك.. وجِّه للنصراويين كلمة.

- كما ذكرتُ، مجلس جمهور النادي استغله السويلم أسوأ استغلال للأسف الشديد، وهم لا يمثلون إلا جزءًا بسيطًا من جمهور العالمي الذي يقدَّر بالملايين.

8- جماهير النصر مستاءة من الأسماء التي تم اختيارها في عضوية مجلس الإدارة بسبب ميول عدد منهم الهلالية، وظهور تغريدات سابقة لهم، تُظهر انتماءهم للكيان الأزرق..

- إذا كانوا هلاليين وأنا غيَّرت انتماءهم من أجل مصلحة النصر فهذا جيد. أنا لم أكن أفكر بهذا الأمر؛ كان كل تفكيري إحضار مختصين في التجارة والحوكمة.

9 - يقول البعض إن الأمير جلوي لم يدعم النادي خلال الـ30 سنة الماضية، ولم يقف مع إدارة سابقة، ولم يتبرع بتذاكر للجماهير.. فما سبب ظهوره في الوقت الحالي لدعم النادي؟

- هؤلاء لا يقولون الحق، ويكذبون للأسف.. ظهوري سببه تصريح المسؤول الرياضي برغبته في أن يكون الأسلوب الإداري الحديث لإدارة الأندية تحت نظام مؤسسي وحوكمي.

10 - بخصوص الفريق.. قلتَ إنك داعم فكري، ولن تدعم النصر بالمال.. هل تعتقد أن ذلك مناسب في ظل الطفرات الحالية في أسعار اللاعبين وقوة المنافسين ماليًّا؟

- الفريق ستكون له إدارة مستقلة، وسيُصرف عليه من دخل النادي.. نظام الشركات لا يعتمد على التبرعات، بل على الميزانيات والإيرادات والمصروفات، وتطوير الإيرادات بالعمل التجاري.. ولدينا خطة متكاملة، يقودها اختصاصيون. أما اللاعبون فهناك مواهب بأسعار مناسبة، ونجحوا في الملاعب السعودية، وأكبر مثال نادي التعاون الذي حصل على كأس الملك.

11- جماهير النصر تخشى التفريط في نجومها أمثال حمد الله وامرابط.. هل هناك نية للتضحية بأي منهما وجلب لاعبين آخرين؟ أو بمعنى أدق، هل هناك نية للاستثمار في محترفي الفريق؟

- كما شرحت سابقًا، هدفنا أن نكون شركة ربحية مثل أندية العالم الأول.. فمثلاً برشلونة باع نيمار، وكذلك فعل الريال برونالدو وآخرين.

12 - هل وجدت سلبيات على عمل السويلم وإدارته من خلال متابعتك، وتريد تقويمها من خلال مرشحكم صالح الأطرم ومجلسه؟

- لا علاقة لي بعملهم.. نحن نهج، وهم نهج مختلف تمامًا.

13- كلمة أخيرة لجمهور النصر..

-الآن نحن قدمنا السير الذاتية للمرشح وأعضاء مجلس الإدارة، وخطتنا.. بخصوص الذهبيين وأعضاء الشرف السابقين - وهم معروفون - نقول لهم: إما أن تقدموا السير الذاتية للجمهور، وهذا أبسط حقوقه ليتعرف على من يقود ناديه، وسنعطيكم مهلة أسبوع لتتجهوا للإعلام والرأي العام لتقدموا السير الذاتية وخططكم، وإلا سوف أقوم بهذه المهمة بدلاً منكم.