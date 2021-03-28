عروض إطارات "نيكسن" و"تويو" المميزة في مراكز بترومين

قامت شركة بترومين بتقديم عروض مميزة على إطارات تويو اليابانية، وإطارات نيكسن الكورية، وذلك بتقديم جوائز فورية عند شراء ٤ إطارات تويو أو إطارات نيكسن، إضافة إلى الدخول إلى السحب على جوائز كبيرة، تتضمن أجهزة جوال، شاشات تلفزيونية وكوبونات لغيار زيت المحرك مجانًا.

ويسري العرض في جميع مراكز بترومين إكسبريس بالسعودية حتى١٥ إبريل ٢٠٢١م.

يُذكر أن إطارات تويو وإطارات نيكسن تتميزان بالضمان البلاتيني لمدة ٣ سنوات على جميع منتجاتها، وتُطبَّق عليها شروط وأحكام الضمان المصنعية.