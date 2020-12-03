بجلسة حوارية.. مركز التميز للتوحد يشارك في اليوم العالمي للإعاقة

ناقشت دور الاختصاصيين في تقديم الخدمات التأهيلية لذوي طيف التوحد

شارك مركز التميز للتوحد في اليوم العالمي للإعاقة الموافق 3 ديسمبر 2020م، والذي يهدف إلى فهم قضايا ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم، وتمكينهم من تحقيق استقلاليتهم من خلال الحصول على أفضل الخدمات الصحية دون تمييز، وكذلك إشراكهم بشكل كامل في كافة جوانب الحياة والتنمية من خلال إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون إمكاناتهم.

وبهذه المناسبة، أقام المركز جلسة حوارية ناقشت دور الاختصاصيين في تقديم الخدمات التأهيلية للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى البرامج المقدمة لخدمة المصابين وأهاليهم التي أطلقت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ ومنها برنامج "أنا أدرب طفلي" الذي يُقدّم افتراضياً لأهالي ذوي التوحد خارج منطقة الرياض؛ من أجل مساعدتهم على تطوير قدرة أبنائهم في مهارات التواصل، وضبط السلوكيات، ومهارات العناية بالذات.

كما قدم المركز جلسة خاصة لأهالي ذوي اضطراب طيف التوحد بعنوان "اسأل مجرب واسأل خبير" تناقش تجارب وخبرات الأهالي في فترات حياتهم المختلفة منذ الطفولة حتى المراهقة والبلوغ.

ويؤكد مركز التميز للتوحد على حرصه واستمراره في تقديم كل ما يدعم الأفراد ذوي الإعاقة وتحديداً (ذوي اضطراب طيف التوحد) من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وتوفير أحدث البرامج التي تمكنهم من عيش حياة رغيدة.