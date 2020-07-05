خلال ٧ أيام.. تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض

عقمت أمانة منطقة الرياض ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض خلال 7 أيام.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات #الرياض خلال ٧ أيام.. و٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة.
وأضافت: بهدف توفير بيئة صحية مناسبة لسكان منطقة الرياض تم تعقيم 88 ألف حاوية وتطهير 21791 موقعاً وتعقيم الأرصفة 65 كلم.أمانة الرياض الرياض
قالت: نفّذنا ٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة
عقمت أمانة منطقة الرياض ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض خلال 7 أيام.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات #الرياض خلال ٧ أيام.. و٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة.
وأضافت: بهدف توفير بيئة صحية مناسبة لسكان منطقة الرياض تم تعقيم 88 ألف حاوية وتطهير 21791 موقعاً وتعقيم الأرصفة 65 كلم.