شاهد من ثادق.. حملات مرورية لضبط مخالفات الشاحنات والمركبات

تنفّذها الشعبة بتوجيه مدير الإدارة بالرياض وبمشاركة من شركة النقل

قامت شعبة مرور محافظة ثادق، بحملات مرورية للحد من مخالفات المركبات عمومًا ومخالفات الشاحنات على وجه الخصوص.

هذا وتنفّذ الحملات بمشاركة من الشركة المشغّلة للنقل بوزارة الداخلية؛ وذلك بتوجيه من مدير إدارة مرور الرياض المكلف العميد سلطان مشنان السهلي، ومتابعة من مدير مرور ثادق العميد فهد العصيمي.