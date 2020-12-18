كسب " المصمك " بخماسية.. فريق العوجا يُتوَّج بكأس اتحاد البولو

توج الأمين العام لهيئة الفروسية عادل المزروع فريق فرسان العوجا بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولو فهد أبو نيان، وعضو الاتحاد فاطمة المطلق، والمدير التنفيذي للاتحاد فيصل الدويس.

وحقق العوجا اللقب بعد فوزه على المصمك بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض.